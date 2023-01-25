living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قيمة مبيعات العقار في الأردن ترتفع بنسبة 17 بالمئة في 2022

25
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الأردن بنسبة 17 بالمئة في العام الماضي، لتصل إلى 5.85 مليار دينار (8.25 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.
 
وأظهرت بيانات رسمية عن دائرة الأراضي والمساحة في الأردن، الأربعاء، أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار (167.5 مليون دولار)، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 62 مليون دينار (87.3 مليون دولار).
 
وحل السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 22.6 مليون دينار (31.8 مليون دولار).
 
وفي 9 أشهر الأولى من عام 2022، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الأردن بنسبة 24 بالمئة في 9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 4.35 مليار دينار، (6.13 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
 
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة في أكتوبر الماضي أن العراقيين أيضا تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 88.8 مليون دينار (125.11 مليون دولار)، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 48.3 مليون دينار (68.05 مليون دولار).
 
وجاء السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 15.8 مليون دينار (22.26 دولار).
 
وكانت الأردن قد قررت في مارس 2022 تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2، وضريبة بيع العقار بنسبة 1 بالمئة لتصبح النسبة بمجملها 6 بالمئة، ابتداء من مطلع شهر أبريل بغرض تحفيز سوق العقار والإسكان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout