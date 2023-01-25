قيمة مبيعات العقار في الأردن ترتفع بنسبة 17 بالمئة في 2022

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ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الأردن بنسبة 17 بالمئة في العام الماضي، لتصل إلى 5.85 مليار دينار (8.25 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.

وأظهرت بيانات رسمية عن دائرة الأراضي والمساحة في الأردن، الأربعاء، أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 119 مليون دينار (167.5 مليون دولار)، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 62 مليون دينار (87.3 مليون دولار).

وحل السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 22.6 مليون دينار (31.8 مليون دولار).

وفي 9 أشهر الأولى من عام 2022، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الأردن بنسبة 24 بالمئة في 9 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 4.35 مليار دينار، (6.13 مليار دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة في أكتوبر الماضي أن العراقيين أيضا تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 88.8 مليون دينار (125.11 مليون دولار)، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 48.3 مليون دينار (68.05 مليون دولار).

وجاء السوريون في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 15.8 مليون دينار (22.26 دولار).

وكانت الأردن قد قررت في مارس 2022 تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2، وضريبة بيع العقار بنسبة 1 بالمئة لتصبح النسبة بمجملها 6 بالمئة، ابتداء من مطلع شهر أبريل بغرض تحفيز سوق العقار والإسكان.