العراق يبيع نفطاً بـ 8 مليارات دولار في ديسمبر

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قالت وزارة النفط العراقية إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت قرابة 103 ملايين برميل، بإيرادات بلغت 7.7 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100مليون و735 ألفا و151 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا.

وأشار البيان إلى أن معدل سعر البرميل بلغ 74.636 دولارا.

وكانت الإحصاءات الأولية قد أشارت إلى أن صادرات النفط الخام العراقية في العام الماضي قد قفزت إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

وكان البنك الدولي قد توقع في نوفمبر الماضي تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي العراقي إلى 8.7 بالمئة في عام 2022 نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وتعافي القطاعات غير النفطية بعد انحسار جائحة كورونا.