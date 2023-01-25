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دعاوى قضائية جديدة ضد تويتر لتخلفها عن دفع إيجار مقرات

25
JANUARY
2023
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يقيم المزيد من مالكي العقارات دعاوى قضائية ضد شركة تويتر لتخلفها عن دفع إيجارات المقر الرئيسي لمنصة التواصل الاجتماعي في سان فرانسيسكو ومكاتبها البريطانية.
 
تلك هي أحدث مشكلة قانونية لمالك المنصة الملياردير إيلون ماسك، الذي كان يحاول خفض النفقات.
 
يواجه تويتر دعوى قضائية بسبب مزاعم عن عدم دفع إيجار مقره الرئيسي، وفقًا لوثائق محكمة كاليفورنيا.
 
في غضون ذلك، قال صاحب مقر الشركة وسط لندن، إنه سيقاضي الشركة بشأن ديون الإيجار.
 
يقوم ماسك بتخفيضات كبيرة في التكاليف، بعد أن تركت صفقته البالغة 44 مليار دولار العام الماضي لشراء تويتر الشركة في وضع صعب مقابل دفع فوائد بنحو مليار دولار سنويًا.
 
واجهت شركة تويتر بالفعل دعوى قضائية هذا الشهر لتخلفها عن دفع إيجار مكتب آخر في سان فرانسيسكو.
 
يقاضي مالك المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو، الشركة بعد أن فشلت في دفع الإيجار الشهري الأخير، وفقا للوثائق المقدمة الجمعة إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا.
 
وقالت شركة (سري ناين ماركت سكوير) المالكة إن تويتر انتهك عقد الإيجار بعدم دفع الإيجار الشهري والإيجار الإضافي، لشهر يناير البالغ 3.4 مليون دولار.
 
تأخر تويتر، الذي كان لديه عقد إيجار لثلاثة طوابق في المبنى منذ عام 2011، عن دفع مبلغ مماثل من الإيجار في ديسمبر، والذي استردته (سري ناين ماركت سكوير) من خطاب ائتمان كان تويتر قد طرحه كوديعة تأمين.
 
بعد استخدام هذه الأموال، يقول المالك إن تويتر لا يزال مدينا بمبلغ 3.16 مليون دولار من الإيجار غير المدفوع ويسعى للحصول على أتعاب وفوائد متأخرة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
 
في بريطانيا، بدأت شركة (كراون ستيت) العقارية إجراءات قضائية ضد تويتر بعد أن تخلفت عن دفع إيجار مكاتبها بالقرب من ساحة بيكاديلي وسط لندن.
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