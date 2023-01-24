الدولار يرتفع وسط بوادر إيجابية بشأن نشاط الشركات الأميركية

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ارتفع الدولار أمام اليورو، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات انكماش نشاط الشركات الأميركية للشهر السابع على التوالي في يناير، لكن مع وجود بوادر على تباطؤ وتيرة الانكماش.

وعلى الرغم من انكماش نشاط الشركات الأميركية في يناير، فقد تباطأ الانكماش في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر وتزايدت ثقة الأعمال مع بدء العام الجديد.

واصل الدولار مكاسبه أمام اليورو لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في 9 أشهر الذي سجله الجلسة الماضية.

وانخفض اليورو بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1.0852 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوياته في تسعة أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.0927 دولار.

وساهمت البيانات في رفع الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوع أمام الين.

وزاد الدولار في أحدث معاملة 0.03 بالمئة إلى 130.7 ين.

وكان الجنيه الإسترليني أحد أسوأ العملات الرئيسية أداء أمام الدولار حيث هبط 0.71 بالمئة خلال اليوم إلى 1.2288 دولار بعدما أظهر مسح تراجع نشاط القطاع الخاص البريطاني في يناير بأسرع وتيرة في عامين.