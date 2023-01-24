living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدولار يرتفع وسط بوادر إيجابية بشأن نشاط الشركات الأميركية

24
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفع الدولار أمام اليورو، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات انكماش نشاط الشركات الأميركية للشهر السابع على التوالي في يناير، لكن مع وجود بوادر على تباطؤ وتيرة الانكماش.

وعلى الرغم من انكماش نشاط الشركات الأميركية في يناير، فقد تباطأ الانكماش في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر وتزايدت ثقة الأعمال مع بدء العام الجديد.

واصل الدولار مكاسبه أمام اليورو لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في 9 أشهر الذي سجله الجلسة الماضية.

وانخفض اليورو بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1.0852 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوياته في تسعة أشهر الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.0927 دولار.

وساهمت البيانات في رفع الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوع أمام الين.

وزاد الدولار في أحدث معاملة 0.03 بالمئة إلى 130.7 ين.

وكان الجنيه الإسترليني أحد أسوأ العملات الرئيسية أداء أمام الدولار حيث هبط 0.71 بالمئة خلال اليوم إلى 1.2288 دولار بعدما أظهر مسح تراجع نشاط القطاع الخاص البريطاني في يناير بأسرع وتيرة في عامين.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout