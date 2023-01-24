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جهاز قطر للاستثمار يرفع حصته في كريدي سويس لنحو 7%

24
JANUARY
2023
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رفع صندوق الثروة السيادي القطري حصته في بنك كريدي سويس إلى ما يقل قليلا فحسب عن 7%، ليصبح ثاني أكبر مساهم في البنك السويسري، بعد البنك الأهلي السعودي، وهو ما يشير إلى تزايد أهمية قاعدة المستثمرين الخليجيين.
 
واشترى جهاز قطر للاستثمار 139.03 مليون سهم في البنك السويسري، بحسب بيانات من رفينيتيف تستند إلى إفصاح يوم الجمعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي تناول أحدث حيازاته حتى 31 ديسمبر 2022.
 
وترفع الأسهم الجديدة ملكية جهاز قطر للاستثمار في "كريدي سويس" إلى 6.87%، أي ما يعادل 272.25 مليون سهم، مقابل 5.57% كما ورد في آخر إفصاح له للهيئة في نوفمبر.
 
وامتنع "كريدي سويس" عن التعليق عندما اتصلت به "رويترز"، كما لم يرد جهاز قطر للاستثمار حتى الآن على طلب للتعليق.
 
وارتفعت أسهم "كريدي سويس" 2.2، الاثنين لتغلق عند 3.15 فرنك سويسري.
 
وأفاد إفصاح تنظيمي في 11 يناير، بأن شركة الاستثمار الأميركية هاريس أسوسيتس، أحد أكبر المساهمين في بنك كريدي سويس، قلصت حيازتها إلى حوالي 5%، وذلك من حوالي 10% في أغسطس الماضي.
 
ويمتلك البنك الأهلي السعودي حصة حوالي 10% في البنك السويسري بعد أن أصبح مستثمرا رئيسيا في زيادة رأس مال "كريدي سويس" بقيمة 4.3 مليار دولار، والتي بدأت في أكتوبر لتمويل إعادة تنظيم وهيكلة البنك.
 
وتظهر بيانات أيكون أن مجموعة العليان السعودية تمتلك حوالي 3%.
 
ويحوز البنك الأهلي السعودي إلى جانب جهاز قطر للاستثمار ومجموعة العليان حوالي 20% من أسهم "كريدي سويس".
 
وكان "كريدي سويس" كشف عن خطط في أكتوبر لجمع أربعة مليارات فرنك سويسري من مستثمرين وإلغاء آلاف الوظائف وتحويل تركيزه من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى عملائه الأثرياء.
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