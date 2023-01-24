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"بيتكوين" تتجاهل الإفلاسات وتخترق مستوى 23 ألف دولار

24
JANUARY
2023
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واصلت العملات الرقمية تألقها مع صعود "بيتكوين" واستقرارها أعلى مستوى 23 ألف دولار في التعاملات الأخيرة.
 
تأتي هذه المكاسب بعد موجة عنيفة من الخسائر التي عصفت بسوق الـ"كريبتو" عقب الإعلان عن إفلاس وانهيار منصة "إف تي إكس".
 
ومع بداية العام الحالي، استطاع سوق العملات المشفرة أن يسترد بعض خسائره التي مني بها خلال العام الماضي، والتي تجاوزت وفق إحصاءات "العربية.نت" نحو 1340 مليار دولار.
 
وواجهت السوق ضغوطاً صعبة بعد أن انتهج الفيدرالي الأميركي سياسة متشددة في رفع أسعار الفائدة، مما أضر كثير بسوق الـ"كريبتو".
 
على صعيد التداولات وخلال تداولات الأيام الماضي، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 6.5% رابحة نحو 65 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 995 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 1060 مليار دولار في تعاملات اليوم.
 
وفي صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة "بيتكوين"، وسجلت العملة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 1.7% مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 9.4% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 23123 دولار.
 
كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 445.6 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 42.03% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.
 
وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت ثانيا في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 4.5% يجري تداولها اليوم عند مستوى 1637 دولارا.
 
كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 200.38 مليار دولار.
 
ووفق تلك الأرقام، فقد استحوذت "إيثريوم" على 18.9% من إجمالي السوق في الوقت الحالي.
 
وفيما استقرت عملة "تيزر" و"يو إس دي" التي جاءت في الترتيب الثالث والخامس، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 66.86 مليار دولار و43.49 مليار دولار بحصص سوقية تبلغ نسبتها 6.3%، و4.1%، على التوالي.
 
وحلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4.6% مع مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 6.6% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 319.39 دولار.
 
كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 50.43 مليار دولار مستحوذة على نحو 4.75% من القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.
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