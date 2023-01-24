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للحد من "أبل باي".. بنوك وول ستريت تستعد لإطلاق محفظة رقمية جديدة

24
JANUARY
2023
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن عددا من بنوك وول ستريت، يكثف العمل بشكل مشترك لتدشين محفظة رقمية ترتبط ببطاقات الخصم والائتمان، في محاولة للتنافس مع خدمات Apple Pay وPayPal.
 
ووفقاً لتقرير الصحيفة، الذي نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت"، سيتم تشغيل المحفظة الرقمية بواسطة شركة "Early Warning Services"، وهي مشروع مشترك بين العديد من البنوك التي تدير أيضاً شبكة المدفوعات الرقمية "Zelle".
 
ومن بين البنوك الرئيسية المشاركة ويلز فارغو، وجي بي مورغان، وبنك أوف أميركا.
 
وسيتم إطلاق المحفظة الجديدة مبدئياً بالتعاون مع شركتي "فيزا"، و"ماستركارد"، وفقاً للتقرير.
 
بدورها أكدت "Early Warning Services" لشبكة "CNBC"، أنها تخطط لإطلاق مشروع المحفظة الرقمية هذا العام.
 
وقد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإبطاء مشروع التجزئة المصرفية من شركة أبل، والخاص بالخدمات المصرفية للأفراد، حيث يقدم عملاق التكنولوجيا بالفعل بطاقة ائتمان تحمل علامتها التجارية، وتستكشف منتجات أخرى لقاعدة عملائها.
 
وبعد نشر التقرير، ارتفعت أسهم "باي بال"، والتي تركز أعمالها بالأساس على المدفوعات الرقمية، بنسبة 0.5% يوم الاثنين بعد أن هبطت في البداية بأكثر من 2%.
 
وجاء التقرير في أعقاب موسم أرباح متباين للبنوك الكبرى، حيث حذر العديد من الرؤساء التنفيذيين، بما في ذلك بريان موينيهان من بنك أوف أميركا، من أن الولايات المتحدة من المرجح أن تشهد ركوداً معتدلاً.
 
وكافحت أسهم البنوك خلال العام الماضي حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث عوضت المخاوف من الركود وتباطؤ بيئة الخدمات المصرفية الاستثمارية المكاسب في صافي دخل الفائدة.
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