خريطة أفضل 400 جامعة حول العالم.. 5 منها فقط عربية وفي دولة واحدة

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يعد التعليم الجامعي واحداً من الطرق المضمونة للحصول على وظيفة مناسبة في المستقبل، حيث يطمح العديد من الطلاب وآبائهم إلى ضمان موضع قدم في جامعة، تتمتع بتصنيف عالمي مرتفع توفر لخريجها فرصة عمل مرموقة.

وكشف موقع "World of statistics"، عن التوزيع الجغرافي عالمياً لأفضل 400 جامعة حول العالم، والتي استأثرت بها 24 دولة فقط.

وعالمياً، كان نصيب الأسد للولايات المتحدة الأميركية بحوالي 17% من القائمة وبإجمالي 83 جامعة، فيما كانت المملكة المتحدة صاحبة الوصافة وبنصف العدد تقريباً، وبالتحديد 46 جامعة.

وابتعدت باقي الدول في القائمة كثيراً عن المنافسة، والتي ضمت كلاً من ألمانيا، والصين بنحو 29، و28 جامعة على التوالي بين الـ400 جامعة الأفضل في العالم.

وبينما ظهرت الهيمنة الغربية واضحة على الترتيب، كانت السعودية متواجدة بقوة في القائمة بـ5 جامعات ضمن القائمة، والتي ضمت أيضاً باكستان في المرتبة الـ24 بثلاث جامعات.