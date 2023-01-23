الشركات البريطانية تطالب بسرعة تحرك الحكومة لتعزيز الاستثمار

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قال رئيس جماعة تمثل أصحاب الشركات في بريطانيا الاثنين إن بلاده تتخلف عن نظيراتها في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي وإنه يتعين على رئيس الوزراء ريشي سوناك التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسد نقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني بسوناك لنزع فتيل أزمة "الميزانية المصغرة" التي واجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس العام الماضي ولكنه قال إنه لا يجاري إصلاحات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال دانكر إن دولا أخرى تتقدم على بريطانيا في طرح استثمارات خضراء في مجالات شتى.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت إجراءات داعمة للنمو في بيان الميزانية في مارس. لكن دانكر يخشى أن تخفف الحكومة من إصلاحاتها مع اقتراب الانتخابات المتوقعة في عام 2024.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الإصلاحات تغييرات كبيرة في الرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال لإعادة الناس إلى العمل حتى لو فرضت مزيدا من الضغط على المالية العامة البريطانية المنهكة بالفعل.

وكرر دانكر دعوة اتحاد الصناعة البريطاني لتطبيق إعفاءات ضريبية لتجنب تعرض مستويات الاستثمار التجاري المتباطئة في بريطانيا عندما ينتهي حافز استمر عامين في 31 مارس وذلك قبل وقت قصير من تضرر الشركات من زيادة حادة في الضرائب على أرباحها.

وقال أيضا إن خطط الحكومة لإلغاء جميع القوانين المرتبطة بفترة انضمامها للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023 تهدد "بإثارة بعض الفوضى في الصناعة " في وقت تواجه فيه أيضا ركودا محتملا.