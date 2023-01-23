مسؤول: المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 0.5% في فبراير ومارس

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قال كلاش كنوت، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الأحد، إن من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس وإنه سيواصل رفع الأسعار في الشهور التالية.

وأضاف في مقابلة مع محطة (دبليو.إن.إل) الهولندية "توقعوا أن نرفع الأسعار 0.5 بالمئة في فبراير ومارس وتوقعوا ألا نكتفي بذلك وأن تُتخذ المزيد من الخطوات في مايو ويونيو".

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قالت الخميس الماضي، إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

وقالت في حلقة نقاش خلال المنتدى الاقتصادي العالمي: "سنواصل مسار رفع الفائدة حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى "منطقة مقيدة" لفترة طويلة بما يكفي حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2 بالمئة في الوقت المناسب".

وكان البنك المركزي الأوروبي قد تعهد في 15 ديسمبر الماضي، بمزيد من رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى بيع السندات التي دفعت عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات من حوالي 2 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2011 عند 2.569 بالمئة.

وفي آخر اجتماع مخصص للسياسة النقدية في 15 ديسمبر، اعتبر البنك أن "من الضروري" توجيه رسالة قوية مفادها أنه "يعتزم رفع نسبة الفائدة إلى نطاق مقيد بشكل منتظم ومستدام"، وفق محضر الاجتماع الذي نُشر الخميس.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر. لكنّ العديد من حكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أرادوا في البداية رفعها بمقدار 0.75 نقطة، وفق المحضر.

وبشكل تراكمي، تم رفع نسبة الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو، وهو ارتفاع غير مسبوق في سرعته. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في أوائل فبراير.