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يلين: نريد تحقيق تقدم أسرع بشأن إصلاحات البنك الدولي

23
JANUARY
2023
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن بلادها تعتزم أن يتم تحقيق تقدم أسرع في خطط البنك الدولي لتوسيع قدرته على الإقراض لمعالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.
 
وتدعو "خارطة طريق التطور" للبنك الدولي، التي تحدثت عنها رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، البنك للتفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة.
 
وتدعو الخارطة إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمته ونموذج التشغيل والقدرة المالية بحيث يمكن أن توافق عليها لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر.
 
تمثل الخطة بداية عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية وتخليه عن نموذج الإقراض الخاص ببلد ومشروع معين والمستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية.
 
وقالت يلين إن خارطة طريق البنك "وثيقة بناءة" وتشكل أساسا جيدا للنقاش لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل.
 
وقالت لرويترز أثناء توجهها من السنغال الى زامبيا "لدينا بعض المخاوف"، موضحة "نود أن نرى بعض التقدم على جدول زمني أسرع. ونعتقد أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لزيادة الإقراض في ضوء الإفراج عن رأس المال الحالي."
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