سوناطراك الجزائرية سترفع إنتاجها من الطاقة لمستويات 2010

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قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومية الجزائرية لإنتاج الطاقة إن بلاده ستعزز إنتاجها من المنتجات الهيدروكربونية إلى 200 مليون طن من المكافئ النفطي هذا العام، وهو كم لم تتمكن من إنتاجه منذ 2010.

وأضاف حكار، قبل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى الجزائر الأسبوع المقبل، أن سوناطراك ستوقع أيضا اتفاقات جديدة مع شركة الطاقة الإيطالية إيني هذا العام، منها اتفاقات بشأن إمدادات الكهرباء.

وتراجع قطاع الطاقة الجزائري لسنوات خلال العقد الماضي، متأثرا جزئيا بانخفاض أسعار النفط، لكنه انتعش العام الماضي بعد أزمة أوكرانيا، وإصدار قانون جديد ينظم الاستثمار.

ولم تنشر سوناطراك بعد بيانات الإنتاج لعام 2022، لكن البيانات الخاصة بعام 2021 أظهرت أن إجمالي الإنتاج بلغ 185 مليون طن من المكافئ النفطي.

وقال حكار في مقابلة مع "رويترز"، بمقر سوناطراك في الجزائر العاصمة "الأولوية الأهم بالنسبة لي هي التأكد من أن الشركة تسجل نموا في الاحتياطيات والإنتاج للعام المقبل والأعوام التالية".

وأضاف أن الجزائر صدرت 56 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي ارتفاعا من 54 مليار متر مكعب في 2021، وستعزز الإنتاج مرة أخرى هذا العام من حقول حديثة التشغيل.

وتمثل فترة إدارة حكار، الذي تم تعيينه منذ قرابة ثلاثة أعوام، فترة نادرة من الاستقرار لسوناطراك التي تعاقب على إدارتها قبله 11 رئيسا تنفيذيا منذ عام 2000 ولم يستمر آخر اثنين منهم سوى شهور قليلة في المنصب لكل منهما.

وزادت جاذبية الغاز الجزائري كثيرا للدول الأوروبية منذ أن أدت أزمة أوكرانيا العام الماضي إلى فرض عقوبات على روسيا وتقليص صادراتها إلى أوروبا.

كما سنت الحكومة الجزائرية قانونا يقدم حوافز لشركات الطاقة الأجنبية للمشاركة في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الجزائر بعد سنوات من الجهود العقيمة لجذب الاستثمارات فيهما.

ووقعت إيطاليا عدة اتفاقيات رئيسية مع الجزائر خلال العام الماضي لتعزيز إمدادات الطاقة، وقال حكار إن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها.

وأوضح حكار "سنوقع صفقتين ومذكرات تفاهم مع إيني، بما في ذلك ما يتعلق بكابل لنقل الكهرباء إلى إيطاليا".

وقالت الجزائر قبل ذلك إن لديها عشرة جيجاوات من الكهرباء الفائضة وإنها ترغب في بيع الكهرباء لأوروبا. وفي نوفمبر، قالت إيني إنها تتعاون مع سوناطراك في مشاريع طاقة شمسية مشتركة.