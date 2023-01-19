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لاري سامرز: ركود اقتصادي عالمي شبه مؤكد في 2023

19
JANUARY
2023
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توقع ‏وزير الخزانة الأميركي الأسبق، لاري سامرز، في حديث خاص لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث ركود اقتصادي في العام الحالي.
 
وقال، على هامش منتدى دافوس 2023، إن التضخم في أميركا يسجل معدلات مرتفعة للغاية لذلك فإن نجاح ما يعرف بـ "الهبوط السلس" سيمثل "انتصار الأمل على التجربة"، بحسب تعبيره.
 
والهبوط السلس أو ما يعرف بـ soft landing هو إحداث تباطؤ تدريجي ومدروس في النمو الاقتصادي بدون التضحية بسوق العمل وأعداد الوظائف وعمليات الإنتاج، بهدف السيطرة على التضخم المرتفع وتجنب الركود.
 
وأكد أن الفيدرالي الأميركي يقوم بأفضل ما لديه لتأمين عملية "هبوط سلس"، غير أنه من الصعب تحقيق ذلك.
 
وشدد على أنه رغم البيانات الاقتصادية الحالية والتي جاءت إيجابية، فإنه لايزال هناك مخاطر تشير إلى احتمال حدوث الركود الاقتصادي.
 
وكان معدل التضخم السنوي في أميركا، قد تباطأ خلال ديسمبر الماضي، إلى 6.5 بالمئة، وذلك مقابل 7.1 بالمئة في نوفمبر.
 
وبالحديث عن معدلات التضخم المرتفعة، وسعي البنوك المركزية حول العالم للسيطرة عليها على حساب النمو الاقتصادي من خلال تشديد السياسة النقدية، قال لاري سامرز ‏وزير الخزانة الأميركي الأسبق لـ اقتصاد سكاي نيوز عربية، "في نهاية المطاف أنا أؤمن، كما تعلمين، بمسؤولية البنوك المركزية في السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ عليها عند مستهدفات معينة، لذا عليهم التركيز بشكل أساس على احتواء التضخم".
 
 
 وأضاف قائلا "اعتقد أن الموقف الصحيح للسياسة النقدية الآن هو بالتحديد ما يقوم به رئيس الفيدرالي جيروم باول بالتركيز بشكل أساسي على كبح التضخم، لأن هذا في النهاية سيحقق أساسيات لنمو اقتصادي سريع.
 
وعن أين يجب الاستثمار في 2023؟
 
نصح لاري سامرز، أن يكون لكل مستثمر قواعده وحكمه الخاص، مشير إلى أن "الكاش" له عوائد جذابة نسبيا.
 
يذكر أن لاري سامرز، قد تولى منصب وزير الخزانة الأميركية في عهد الرئيس بيل كلينتون، بين عامي 1999 - 2001، وهو رئيس سابق لجامعة هارفرد، وكان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي من عام 1991 إلى 1993.
 
 
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