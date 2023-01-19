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زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية تهبط بأسعار النفط

19
JANUARY
2023
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تراجعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.
 
بحلول الساعة 0109 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 78.62 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو واحد بالمئة أمس الأربعاء.
 
وضعفت السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأميركي يلوح في الأفق بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من خمسة بالمئة للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.
 
 وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة للعملاء "أثار هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال على المخاطرة نتيجة لذلك".
 
ومما زاد الضغط على أسواق النفط، ما أظهرته بيانات معهد البترول الأميركي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير.
 
وكان تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل.
 
وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.
 
ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأميركي مما زاد من الضغط على الطلب على النفط، إذ أن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
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