بنك اليابان يتمسك بسياسته التيسيرية.. والين يهوي

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انخفض الين الياباني الأربعاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما خيب آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في تبني البنك مزيدا من التعديلات في سياسته.

وقرر المركزي الياباني في اجتماعه الأربعاء الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير عند (- 0.10 بالمئة) لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، وعند صفر بالمئة لعائد 10 سنوات.

وكان بنك اليابان المركزي قد فاجأ السوق الشهر الماضي برفع سقفه على عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.5 بالمئة من 0.25 بالمئة، مضاعفا النطاق الذي يسمح به أعلى أو أقل من هدفه عند الصفر.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت تكهنات بأن بنك اليابان من المرجح أن يعدل سياسته التحكم في منحنى العائد بشكل أكبر.

ويواجه بنك اليابان ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع التضخم لمستويات لم يشهدها منذ عقود، وتوقعات ارتفاع الأجور، كما أنه يتحرك بشكل مخالف للبنوك المركزية الكبرى حول العالم.

في تقرير ربع سنوي صدر الأربعاء، رفع بنك اليابان توقعاته الخاصة بالتضخم الأساس للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس إلى 3.0 بالمئة، من 2.9 بالمئة المتوقعة في أكتوبر الماضي.

وعدل أيضا توقعات التضخم للعام المالي 2024 بالزيادة إلى 1.8 بالمئة من 1.6 بالمئة التي شهدتها قبل ثلاثة أشهر، كما تم الإبقاء على توقعات السنة المالية 2023 عند زيادة قدرها 1.6 بالمئة.

وتجاوز التضخم في اليابان هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة لمدة 8 أشهر متتالية، إذ قامت الشركات برفع أسعارها لتمرير تكاليف المواد الخام المرتفعة للأسر.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة الجمعة أن التضخم وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 4.0 بالمئة في ديسمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، على الرغم من أن الاقتصاديين يتوقعون اعتدال نمو الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، مما يعكس الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع العالمية.

تحركات الأسعار

تراجع الين الياباني 2.06 بالمئة مقابل الدولار عند 130.80 للدولار اليوم الأربعاء، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء عملة الملاذ الآمن الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.352 بالمئة إلى 102.750.

وتكبد الين خسائر كبيرة، إذ صعد اليورو أمامه اثنين بالمئة إلى 141.1 ين، وارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من اثنين إلى 160.71 ين. وزاد الدولار الأسترالي 2.2 بالمئة وصعد الدولار السنغافوري 1.9 بالمئة أمامه.

ومقابل الدولار الأميركي، سجل الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2261 دولار، بانخفاض 0.22 بالمئة خلال اليوم، في حين انخفض اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.0775 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.700 دولار، فيما زاد الدولار النيوزيلندي 0.45 بالمئة إلى 0.646 دولار.