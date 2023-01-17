منظمو مؤتمر "دافوس" رداً على ماسك: لم يكن مدعواً أساساً

A + A -

المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" يناقض ادعاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قائلاً إن الأخير "لم يكن مدرجاً في قائمة الضيوف المدعوين" للاجتماع السنوي لرجال الأعمال والقادة العالميين وواضعي الاتجاهات الثقافية.

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية أنّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك "لم يكن مدرجاً في قائمة الضيوف المدعوين" للاجتماع السنوي لرجال الأعمال والقادة العالميين وواضعي الاتجاهات الثقافية، بالرغم من ادعاءات مالك موقع "تويتر" في وقت سابق.

وتجتمع شخصيات بارزة، أهمها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في دافوس هذا الأسبوع، للحديث عن القضايا العالمية التي تتراوح بين الحرب وبين تغير المناخ وتأثير التكنولوجيا على الأمن.

ولم يحضر ماسك المنتدى، رغم أنّه قال في تغريدة إنّه تمّت دعوته لحضور المؤتمر.

وقال المتحدث باسم المنتدى يان زوبف، اليوم الثلاثاء، إنّ "آخر مرة تلقى فيها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" دعوةً كانت في العام 2015".

وكان ماسك قد قال في تغريدة بتاريخ 22 كانون أول/ديسمبر، إنّ سبب رفضه "الدعوة لحضور مؤتمر دافوس لم يكن لأنني اعتقدت أنهم متورطون في مكيدة شيطانية، ولكن لأنه بدا مملاً للغاية".

وأضاف زوبف أنّ "ماسك لم يسجّل في أيّ اجتماع سنوي في دافوس". ولم يردّ ماسك على الفور على طلبات من وكالة "أسوشيتد برس" للتعليق.