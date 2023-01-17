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النفط يتراجع في بداية الأسبوع بفعل مخاوف من النمو الصيني

17
JANUARY
2023
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، بسبب مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وسط ترقب لمؤشرات نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم الثلاثاء.
انخفض خام برنت 1.2 في المائة إلى 84.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:29 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.93 دولار للبرميل، منخفضاً 1.1 في المائة وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.
ارتفع الخامان بأكثر من 8 في المائة، الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.
وقالت مصادر تجارية ومحللون، إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40 في المائة في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول).
في الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن صادرات النفط الروسي ارتفعت بنسبة 7 في المائة خلال عام 2022.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن نوفاك القول: «رغم تصرفات الدول غير الصديقة والعقوبات التقييدية، بلغ حجم إنتاج النفط العام الماضي 535 مليون طن، بارتفاع بواقع 10 ملايين طن أو 2 في المائة مقارنة بعام 2021، وارتفعت الصادرات بنسبة 7 في المائة». وأضاف أن إيرادات الموازنة من قطاع النفط والغاز ارتفعت بنسبة 28 في المائة، أو بواقع 5.‏2 تريليون روبل.

الشرق الأوسط
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