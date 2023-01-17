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بوتين: الاقتصاد الروسي انكمش 2.5 بالمئة على الأرجح في 2022

17
JANUARY
2023
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده انكمش بنسبة 2.5 بالمئة على الأرجح خلال عام 2022، لكن أداءه كان أفضل مما توقعه معظم الخبراء.

وأضاف الرئيس الروسي، الذي كان يتحدث في اجتماع مع كبار المسؤولين بمن فيهم وزير المالية ورئيس البنك المركزي، إن نمو الأجور الحقيقي بحاجة إلى الزيادة.

وتابع: "اتضح أن النشاط الفعلي أفضل مما توقعه الخبراء. وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض بين يناير ونوفمبر 2022، ولكن بنسبة 2.1 بالمئة فقط".

وأضاف: "توقع بعض الخبراء في بلدنا، ناهيك عن الأجانب، انخفاضا قدره 10 بالمئة و15 بالمئة أو حتى 20 بالمئة. بالنسبة للعام بأكمله، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 2.5 بالمئة".

وقلبت الحرب في أوكرانيا ووابل العقوبات الغربية الناجمة عنها، بعض قطاعات الاقتصاد الروسي رأسا على عقب، إذ تسببت في فصل أكبر مصارفها عن شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "نظام سويفت"، كما قيدت وصولها إلى التكنولوجيا وحدت من قدرتها على تصدير النفط والغاز.

وبينما أقرت الحكومة والبنك المركزي بالصعوبات، تقول موسكو إن اقتصادها مرن وإن العقوبات ارتدت على الغرب من خلال زيادة التضخم وأسعار الطاقة.

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