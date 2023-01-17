living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النقد الدولي: نتوقع اتجاه صعودي للاقتصاد العالمي في 2024

17
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا تباطؤ النمو العالمي في عام 2023، مشيرة إلى أن الأيام التي كان يقوم فيها الصندوق بخفض النمو العالمي بشكل منتظم قد ولت تقريبًا. 
 
وقالت جورجيفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: توقعاتنا هي أن النمو سيقل بحوالي نصف نقطة مئوية مقارنة مع عام 2022. 
 
وتابعت قائلة: "لكن الخبر السار الذي أشارت إليه هو توقعنا بوصول النمو إلى القاع هذا العام، وأن يكون 2024 هو العام الذي نرى فيه اتجاه الاقتصاد العالمي على الجانب الصعودي". 
 
وفي مطلع العام الحالي، اطلقت مديرة صندوق النقد تحذيرات من العام الجاري، موضحة أنه سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.
 
وقالت إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".
 
وأضافت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
 
يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ثلاث مرات منذ أكتوبر 2021. 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout