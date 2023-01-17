النقد الدولي: نتوقع اتجاه صعودي للاقتصاد العالمي في 2024

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توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا تباطؤ النمو العالمي في عام 2023، مشيرة إلى أن الأيام التي كان يقوم فيها الصندوق بخفض النمو العالمي بشكل منتظم قد ولت تقريبًا.

وقالت جورجيفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: توقعاتنا هي أن النمو سيقل بحوالي نصف نقطة مئوية مقارنة مع عام 2022.

وتابعت قائلة: "لكن الخبر السار الذي أشارت إليه هو توقعنا بوصول النمو إلى القاع هذا العام، وأن يكون 2024 هو العام الذي نرى فيه اتجاه الاقتصاد العالمي على الجانب الصعودي".

وفي مطلع العام الحالي، اطلقت مديرة صندوق النقد تحذيرات من العام الجاري، موضحة أنه سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي.

وقالت إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".

وأضافت: "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".

يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ثلاث مرات منذ أكتوبر 2021.