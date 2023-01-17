living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أيميا باور" توقع عقد محطة طاقة شمسية بـ60 مليون دولار

17
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت شركة أيميا باور الإماراتية إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في الشرق الأوسط في أبوظبي على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة اتفاقية مع وزارة المناجم والبترول والطاقة في جمهورية ساحل العاج لبناء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وفق نظام البناء والتشغيل والتملك والتحويل (BOOT) لإنتاج 50 ميغاوات من الكهرباء، وبحجم استثمار يبلغ نحو 60 مليون دولار.
 
وقع الاتفاقية كل من مامادو سانجافوا وزير المناجم والبترول والطاقة من حكومة جمهورية ساحل العاج وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور بحضور تيموكو ميلييت كوني نائب رئيس جمهورية ساحل العاج وعدد من الوزاراء.
 
من جانبه، توقع حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة أيميا باور أن تساهم هذه المحطة في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في ساحل العاج، ما يساهم في دعم تنفيذ خطط التنمية الطموحة التي تسعى إليها حكومة ساحل العاج خلال السنوات المقبلة.
 
وأوضح أن المشروع يقع في مدينة بوندوكو في المنطقة الشمالية الشرقية من جونتوجو، على بعد 420 كم شمال شرق أبيدجان المركز الاقتصادي لجمهورية كوت ديفوار حيث من المتوقع أن توفر المحطة عند تشغيلها طاقة نظيفة لنحو 350 ألف شخص، موضحا أن الشركة وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع شركة كوت ديفوار للكهرباء المسؤولة عن تشغيل قطاع الكهرباء في ساحل العاج.
 
وأضاف النويس أن المحطة ستساهم في تخفيض نحو 52.6 ألف طن سنويا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ما يدعم الجهود الحكومية في المحافظة على البيئة.
 
وكانت شركة أيميا باور الإماراتية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن رفع القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توجو من 50 ميغاوات إلى 70 ميغاوات، إضافة إلى تزويده بنظام بطاريات تخزين بسعة 4 ميغاوات في الساعة، ما يجعلها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في غرب أفريقيا، كما تنفذ الشركة مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة في عدد من الدول الإفريقية تشمل كلا من مصر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ما يجعها واحدة من أنشط شركات الطاقة المتجددة في القارة الإفريقية وأحد أكثر شركاء التنمية موثوقية فيها.
 
يشار إلى أن شركة ايميا باور الإماراتية تعمل على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، مما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة، وتمتلك الشركة مشاريع قيد التنفيذ تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 6 غيغاوات عبر 20 دولة.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout