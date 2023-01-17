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المركزي المصري: دخول استثمارات أجنبية للسوق.. بهذه القيمة

17
JANUARY
2023
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قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن سوق الصرف تفاعل إيجابيا مع الخفض الأخير للجنيه مضيفا، أنه رصد عمليات دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية بلغت 925 مليون دولار منذ يوم 11 يناير.
 
وذكر المركزي المصري في بيان أن الحراك الإيجابي داخل سوق الصرف شهد تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، ليصل إلى 32 جنيهًا للدولار، الأربعاء الماضي، وذلك قبل أن يتراجع إلى مستوى 29.6 جنيها للدولار بنهاية تعاملات الاثنين.
 
كما رصد المركزي المصري مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو من تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.
 
وكشف البنك عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، إذ زادت مبالغ التداول بأكثر من 20 ضعفا.
 
كما أوضح المركزي المصري أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد قد شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.
 
كما ذكر المركزي أن القطاع المصرفي في مصر قد قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين خلال الأيام الثلاثة الماضية.
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