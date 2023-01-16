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المركزي المصري: مستثمرون أجانب ضخوا 925 مليون دولار

16
JANUARY
2023
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قال البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، إن مستثمرين أجانب حولوا مايزيد على 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي المصري خلال ثلاثة أيام بعد الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن بيان المركزي المصري "تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أميركي".

وأضاف بيان البنك المركزي أنه رصد "زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة" خلال أيام العمل الثلاثة الماضية.

وتعهدت مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن بشكل دائم عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.

وأضاف بيان البنك المركزي "القطاع المصرفي قام بتغطية أكثرمن ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية".

 

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