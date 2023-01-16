النمسا.. قفزة في أسعار المواد الغذائية

A + A -

أفاد مكتب الإحصاء النمساوي، بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت في النمسا في ديسمبر 2022 بنسبة 16.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

كذلك أشار مكتب الإحصاء النمساوي إلى ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 15.7% في الفترة المذكورة.

وبحسب الوكالة فقد بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس شهري في ديسمبر الماضي 1.4% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن أسعار الحليب والجبن والبيض ارتفعت في ديسمبر الماضي بأكبر قدر بنسبة 24% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، فيما صعدت أسعار اللحوم والخبز بشكل ملحوظ بنسبة 18.1% و 16.1% على التوالي.

كما ارتفعت أسعار الخضروات بمعدل 14.9% والفواكه - بنسبة 4.4%، وصعدت المشروبات غير الكحولية في ديسمبر 2022 بنسبة 14.9% عن ديسمبر 2021، بما في ذلك 15.9% زيادة في أسعار القهوة و12.1% للمشروبات الغازية.