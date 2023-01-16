بعد تعهده بالتخلي عن ثروته.. بيل غيتس يعترف بهذا الأمر!

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اعترف الملياردير الأميركي، بيل غيتس، خلال "جلسة اسألني عن أي شيء" على موقع Reddit، بأن "كونك ثرياً، يمكن أن يفقدك التواصل والارتباط بالأحداث بسهولة".

جاء ذلك في إجابة غيتس عن سؤال مستخدم "ريديت"، mspalandas الشريك المؤسس لشركة "مايكروسوفت"، عما إذا كان من الممكن وجود "مليارديرات أخلاقيون".

وقال غيتس: "كونك ثرياً يمكن أن يجعلك تنفصل بسهولة عن هذا، لكنه يرى أن الحافز لإنشاء شركات جديدة لا يزال أمراً جيداً، حتى لو ارتفعت الضرائب".

وأكد: "لا أحجر على أي شخص يطمح لأن يكون مليارديراً، لكن هذا مجرد رأي واحد.. لقد كنت محظوظا جدا".

يأتي ذلك، فيما دعا غيتس مستخدمي Reddit إلى طرح أسئلة تتعلق بعمله في مؤسسة Bill and Melinda Gates.

وأضاف غيتس: "فيما يتعلق بالأثرياء، أعتقد أنهم يجب أن يدفعوا الكثير من الضرائب ويجب عليهم التخلي عن ثروتهم بمرور الوقت.. لقد كان ذلك مُرضياً للغاية بالنسبة لي وهو شغلي الشاغل حالياً".

وكان الملياردير غيتس، التزم العام الماضي بالتخلي عن ثروته لمؤسسة غيتس.

وأسس The Giving Pledge جنباً إلى جنب مع صديقه الملياردير، وارن بافيت، وزوجته السابقة ميليندا غيتس في عام 2010 لتشجيع المليارديرات على التعهد بالتخلي عن معظم ثرواتهم.

وفي العام الماضي تعهد 5 مليارديرات فقط بالانضمام إلى "تعهد العطاء".

كما أصبح مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، من ضمن المتعهدين بالعطاء في عام 2022، لكن تمت إزالته لاحقاً من القائمة والموقع بعد اتهامه بالاحتيال.

وقال غيتس في المنشور إنه قضى وقتاً في التفكير فيما يهمه أكثر مع بداية العام الجديد، وأنه علم مؤخراً أنه سيصبح جداً هذا العام.

وسأل مستخدم آخر، غيتس عن سبب شرائه الكثير من الأراضي الزراعية، حيث حصل السؤال على ما يقرب من 10000 صوت مؤيد.

وأجاب غيتس أنه يمتلك أقل من 1/4000 من الأراضي الزراعية الأميركية، وأنه استثمر في الزراعة لتوليد الوظائف وزيادة الإنتاجية.