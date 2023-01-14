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«كأس العالم» تنقذ بريطانيا من الركود

14
JANUARY
2023
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اقتنص الاقتصاد البريطاني نمواً طفيفاً على غير المتوقع في نوفمبر (كانون الثاني) الماضي، وذلك بعدما تلقى دفعة خلال فترة نهائيات كأس العالم لكرة القدم من نشاط المقاهي والحانات ومبيعات ألعاب الفيديو، ما قلص احتمالات سقوطه بالفعل في ركود رغم قتامة التصورات بشكل عام في 2023.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم لانخفاض 0.2 في المائة.
وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، انكمش الاقتصاد 0.3 في المائة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع «رويترز»، لكن هذا كان مدفوعاً بانخفاض الإنتاج 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) عندما توقفت العديد من الأنشطة حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.
وقال دارين مورغان من مكتب الإحصاءات الوطنية، «نما الاقتصاد قليلاً في نوفمبر بدعم ارتفاع في قطاعات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية، ما ساعد على دفع الاقتصاد قدماً. كما أن الحانات والبارات شهدت نشاطاً جيداً، إذ خرج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم».
وأشار إلى أن تحسن هذه القطاعات ساهم في الحد من آثار تراجع بعض الصناعات، مثل الصناعات الدوائية، فضلاً عن التراجع في قطاعي النقل والبريد، الذي تعود أسبابه جزئياً إلى الإضرابات.
ويعني النمو الأقوى من المتوقع في نوفمبر أن بريطانيا لن تسجل تراجعين فصليين متتاليين للناتج المحلي الإجمالي، وهو عادة تعريف الركود في أوروبا، إلا إذا سجلت هبوطاً حاداً إلى حد ما في الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال المكتب إنه لتسجيل نتيجة سلبية للنمو في الربع الرابع من العام، يجب أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر (كانون الأول) بنحو 0.5 في المائة، وذلك على افتراض أنه لن تكون هناك مراجعات أخرى بالتعديل.
ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 41 عاماً عند 11.1 في المائة في أكتوبر، ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في نوفمبر أن الإنتاج سينخفض 1.4 في المائة في 2023.
وقال وزير المالية جيريمي هانت، بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي، «أهم مساعدة يمكن أن نقدمها هي التمسك بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى».
نتائج النمو جاءت بعدما ألقى رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان، الخميس، خطاباً توجه فيه إلى رئاسة الوزراء البريطانية ليدعوها إلى الاعتراف «بالضرر الهائل» الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والإقرار بأن بريكست «لا يعمل».
وأطلقت عبارة «بريكست» على الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مطولاً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. واتخذت المملكة المتحدة قرار الخروج إثر استفتاء شعبي حول الموضوع، ودخل «بريكست» حيز التنفيذ في نهاية عام 2020.
وقال خان المعارض لـ«بريكست» في الخطاب، «بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل». وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا ولطخ سمعتنا». وتابع: «لا يمكنني ببساطة أن أبقى صامتاً بشأن الأضرار الهائلة التي سببها (بريكست)».
لكنه لا يرى أن الوضع «لا يمكن إصلاحه»، موضحاً: «نحن نحتاج إلى مزيد من التوافق مع جيراننا الأوروبيين - مقاربة مختلفة حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القاسي والصعب»، أي «نقاش براغماتي حول مزايا أن تكون (الدولة) جزءاً من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة».
وحسب رئيس بلدية لندن، «لا أحد يريد أن يرى عودة الانقسام والطريق المسدود الذي سيطر على نظامنا السياسي لمدة خمس سنوات طويلة». لكن «الحقيقة هي أن المركز المالي القوي في لندن «تضرر بشدة من فقدان عقود ومواهب» ذهبت إلى أماكن أوروبية أخرى مثل باريس وأمستردام، وفق خان.

الشرق الأوسط
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