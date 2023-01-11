الذهب يضيف 6 دولارات وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، وسط حالة ترقب من المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.3 بالمئة ما يعادل 6.46 دولار إلى 1883.42 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1887.90 دولار للأونصة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التصخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر ديسمبر الخميس، وتشير التوقعات إلى تباطأ معدلات التضخم على أساس سنوي.

وقالت ميشيل باومان المسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إنه سيتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددا لمكافحة زيادة التضخم، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى أوضاع أكثر هشاشة لسوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 24.025 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1098.3 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1782.5 دولار للأونصة.