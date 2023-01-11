living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لأسعار النفط في 2023

11
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام واستهلاك المنتجات البترولية لهذا العام، متوقعة نموا أكبر في 2024، لكنها خفضت توقعاتها لأسعار النفط في العام الجاري.
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الآفاق قصيرة الآجل، إن متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي قد يصل إلى 77.18 دولار للبرميل في عام 2023، ما يمثل هبوط 10.6 بالمئة مقارنة بالتقديرات السابقة.
 
كما قلصت الوكالة توقعاتها لسعر خام برنت القياسي في العام الجاري إلى 83.10 دولار للبرميل، بهبوط 10 بالمئة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 92.36 دولار.
 
وتوقعت الإدارة ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 550 ألف برميل يوميا إلى 12.41 مليون برميل يوميا في 2023، مقارنة مع التقدير السابق للإدارة بارتفاع بواقع 470 ألف برميل يوميا، وبزيادة 0.6 بالمئة عن التقديرات السابقة.
 
وقالت الإدارة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة 400 ألف برميل يوميا إلى 12.81 مليون برميل يوميا في 2024.
 
ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 20.44 مليون برميل يوميا في 2023، وأن يزيد 190 ألف برميل يوميا أخرى إلى 20.63 مليون برميل يوميا في 2024.
 
وعلى جانب أخر، خفضت الإدارة توقعاتها لسعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 9.8 بالمئة إلى 4.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout