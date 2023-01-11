إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لأسعار النفط في 2023

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رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام واستهلاك المنتجات البترولية لهذا العام، متوقعة نموا أكبر في 2024، لكنها خفضت توقعاتها لأسعار النفط في العام الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير الآفاق قصيرة الآجل، إن متوسط سعر خام غرب تكساس الأميركي قد يصل إلى 77.18 دولار للبرميل في عام 2023، ما يمثل هبوط 10.6 بالمئة مقارنة بالتقديرات السابقة.

كما قلصت الوكالة توقعاتها لسعر خام برنت القياسي في العام الجاري إلى 83.10 دولار للبرميل، بهبوط 10 بالمئة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 92.36 دولار.

وتوقعت الإدارة ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 550 ألف برميل يوميا إلى 12.41 مليون برميل يوميا في 2023، مقارنة مع التقدير السابق للإدارة بارتفاع بواقع 470 ألف برميل يوميا، وبزيادة 0.6 بالمئة عن التقديرات السابقة.

وقالت الإدارة إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة 400 ألف برميل يوميا إلى 12.81 مليون برميل يوميا في 2024.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 20.44 مليون برميل يوميا في 2023، وأن يزيد 190 ألف برميل يوميا أخرى إلى 20.63 مليون برميل يوميا في 2024.

وعلى جانب أخر، خفضت الإدارة توقعاتها لسعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 9.8 بالمئة إلى 4.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.