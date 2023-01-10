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طوكيو وواشنطن تتعاونان على تطوير مفاعلات نووية من جيل جديد

10
JANUARY
2023
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اتفقت اليابان والولايات المتحدة على توسيع التعاون في مجال أمن الطاقة وتطوير الجيل القادم من المفاعلات النووية.
 
طوكيو وواشنطن تتعاونان على تطوير مفاعلات نووية من جيل جديدبايدن يستضيف كيشيدا في محادثات حول كوريا الشمالية والاقتصاد
وبحسب وكالة أنباء كيودو، تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم.
 
واتفق الطرفان على زيادة التعاون في تطوير وبناء الجيل التالي من المفاعلات النووية، بما في ذلك المفاعلات النموذجية الصغيرة.
 
ولفت نيشيمورا إلى قرار الحكومة اليابانية بتمديد العمر التشغيلي للمفاعلات الموجودة في البلاد، في ظل ظروف معينة، لأكثر من 60 عاما.
 
وقال الوزير الياباني: "نعتزم استكشاف إمكانيات التعاون (مع الولايات المتحدة) من أجل تعظيم قدرات المفاعلات الحالية وإنشاء سلاسل إمداد مستقرة".
 
كما تعتزم اليابان والولايات المتحدة التعاون في مجال ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG) وغيرها من قضايا أمن الطاقة، بحسب الوكالة.
روسيا اليوم
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