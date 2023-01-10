living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبيعات قياسية لسيارات "رولز رويس" في 2022

10
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدو أن الأزمة المعيشية لم تؤثر على نتائج قطاع السيارات الفاخرة، إذ سجّلت شركة "رولز رويس" البريطانية عام 2022 أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 118 سنة، مع بيعها 6021 مركبة من ماركتها.
 
وأشارت العلامة التجارية التابعة لمجموعة "بي إم دبليو" الألمانية في بيان الاثنين، إلى أنّ هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8 بالمئة، مقارنة بعام 2021، مع بيع سيارات "لزبائن في نحو خمسين دولة".
 
وتتناقض أرقام "رولز رويس" التي باعت النسبة الأكبر من سياراتها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع أرقام بقية الشركات في سوق السيارات التي تكافح للتعافي من الجائحة وتواجه نقصاً عالمياً في أشباه الموصلات.
 
وأفادت جمعية مصنعي وتجار السيارات SMMT البريطانية الخميس بأنّ مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة تراجعت عام 2022 بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً، رغم انتعاش بدأ يُسجَّل في نهاية العام.
 
وعلى غرار العلامات التجارية الفاخرة الأخرى من امثال "بنتلي" و "بوغاتي"، سجّلت "رولز رويس" أرقاماً قياسية عام 2021.
 
ومن الأمثلة الأخرى على الازدهار الذي يشهده قطاع السيارات الفاخرة، إعلان "لامبورغيني" في أغسطس أنها باعت مسبقاً كل إنتاجها حتى بداية العام 2024.
 
وتستعد "رولز رويس" التي أُسست في مطلع القرن العشرين واستحوذت عليها شركة "بي ام دبليو" عام 1998، لإطلاق هذا العام "سبيكتر"، وهي أول سيارة لها تعمل بشكل كامل على الكهرباء. وبحسب الماركة، "تخطّت الطلبات المسبقة على هذه المركبة كل التوقعات".
 
ومن المتوقع أن يجري تسليم دفعة أولى من "سبيكتر" إلى الزبائن في الربع الأخير من 2023. وتطمح "رولز رويس" إلى أن تصبح حتى نهاية عام 2030 ماركة مصنّعة للسيارات الكهربائية فقط.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout