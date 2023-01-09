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الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أشهر بعد تقرير الوظائف

9
JANUARY
2023
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اقترب الدولار الاثنين من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة قرارات رفع معدلات الفائدة في حين عززت إعادة فتح الحدود الصينية العملات الأعلى مخاطرة.
 
واقترب اليوان في المعاملات الخارجية من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بشدة.
 
وسجل الدولار أكبر خسائره الفصلية في 12 عاما في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بدعم من اعتقاد المستثمرين أن الفيدرالي لن يرفع الفائدة لأكثر من خمسة بالمئة مقارنة بمستوياتها الحالية بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة مع تراجع التضخم والنمو.
 
وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر الجمعة زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية وتباطؤ نمو الأجور وهي أنباء إيجابية للبنك المركزي الأميركي.
 
وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر.
 
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 103.62 بعد تراجعه 1.15 بالمئة الجمعة مع تحول المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة.
 
وارتفع الجنيه الاسترليني مجددا الاثنين وصعد 0.55 بالمئة إلى 1.2159 بعدما جنى 1.5 بالمئة يوم الجمعة. وصعد اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.0674 بفضل صعوده 1.17 بالمئة الجمعة. وانخفض الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 132.33 مقابل الدولار.
 
وارتفع الدولار الأسترالي 1.03 بالمئة إلى 0.695 دولار وهو أعلى مستوياته مقابل العملة الأميركية منذ 30 أغسطس، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.67 بالمئة إلى 0.641 دولار ليقترب بذلك من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.
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