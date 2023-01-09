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لهذه الأسباب.. الذهب يقترب من أعلى مستوى منذ 7 أشهر

9
JANUARY
2023
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات المبكرة، الاثنين، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.
 
وارتفع سعر الذهب 0.6 بالمئة إلى 1877دولار للأونصة بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1881.20 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
 
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.
 
وأظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر، في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.
 
وانكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف وسط ضعف الطلب مما قدم مزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في الانحسار.
 
ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.95 دولار، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1094.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1804.30 دولار.
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