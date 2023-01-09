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ارتفاع تاريخي لصادرات مصر الزراعية في 2022

9
JANUARY
2023
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أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أن صادرات بلاده الزراعية بلغت خلال عام 2022 ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي، لافتا إلى أن الموالح تحتل المرتبة الاولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.
 
وقال تقرير للوزارة لمركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية إن عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر إلى الخارج بلغ نحو 406 منتجات يتم تصديرها إلى 160 من الأسواق العالمية.
 
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.
 
وقال الوزير القصير، في التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية لعام 2022، والذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، إن الموالح احتلت المرتبة الأولى، والبطاطس الثانية، ثم البصل والفاصوليا.
 
وحول أبرز 10 حاصلات زراعية صدرتها مصر إلى الخارج خلال عام 2022:
 
الموالح بواقع 1.8 مليون طن، البطاطس بواقع 871 ألف طن، البصل بواقع 578 ألف طن، الفاصوليا بواقع 192 ألف طن، البطاطا بواقع 159 ألف طن، الرومان بواقع 156 ألف طن، العنب بواقع 154 ألف طن، المانجو بواقع 76 ألف طن، والطماطم بواقع 51 ألف طن، فضلا عن الفراولة بواقع 40 ألف طن.
 
فيما حصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 31 الف و972 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 15 الف و 595 طن، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9289 طن.
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