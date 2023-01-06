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مبيعات تسلا من السيارات صينية الصنع عند أدنى مستوى في 5 أشهر

6
JANUARY
2023
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قالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن شركة تسلا باعت 55796 سيارة كهربائية صينية الصنع في ديسمبر في أدنى مستوى في خمسة أشهر.
 
وجاء في بيانات الجمعية أن هذا يمثل انخفاضا 44 بالمئة عن نوفمبر ويقل 21 بالمئة عن العام السابق، في الوقت الذي قلصت فيه شركة صناعة السيارات الأميركية الإنتاج وخفضت الأسعار للتعامل مع ارتفاع المخزونات في غمرة ضعف الطلب.
 
وهذا يمثل أقل عدد من عمليات التسليم الشهرية منذ يوليو حين توقف مؤقتا معظم الإنتاج في مصنع تسلا في شنغهاي لتطوير خطوط الإنتاج.
 
وأظهرت بيانات الجمعية الصينية أنه في عام 2022 بأكمله، سلمت الشركة 50 بالمئة مما باعته في عام 2021 من السيارات المُنتجة في مصنعها بشنغهاي.
 
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت شحنات الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية 40 بالمئة العام الماضي لتعجز عن تحقيق نسبة 50 بالمئة السنوية التي استهدفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.
 
وجاء في تقرير سابق لوكالة رويترز أن تسلا أوقفت الإنتاج في مصنعها بشنغهاي، أكثر مراكزها التصنيعية إنتاجا، من 24 ديسمبر إلى الثاني من يناير في إطار مساعي خفض الإنتاج.
 
وجاء في بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية أن المنافس الصيني (بي.واي.دي) مازال يتصدر جميع العلامات التجارية في مبيعات السيارات الكهربائية في الصين في ديسمبر ببيع 234598 سيارة كهربائية تتضمن سيارات هجين وأخرى كهربائية بالكامل، أي أكثر من أربعة أضعاف مبيعات تسلا في الشهر نفسه.
 
وأضافت بيانات الجمعية أن سياك-جي.إم-وليندج للسيارات، وهو مشروع مشترك لشركة جنرال موتورز في الصين لإنتاج سيارات كهربائية رخيصة نسبيا، تفوقت أيضا على تسلا بنسبة 53 بالمئة.
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