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ضربة لأرباح "سامسونغ".. والشركة تكشف الأسباب

6
JANUARY
2023
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أعلنت شركة "سامسونغ إلكترونيكس"، الجمعة أنها تتوقع انخفاضا بنسبة 69 بالمئة في أرباح التشغيل لربع العام المنتهي في ديسمبر إلى أدنى مستوى في 8 سنوات، إذ أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى إضعاف الطلب على الأجهزة الإلكترونية وإلقاء ظلال قاتمة على آفاق صناعة رقائق الذاكرة.
 
وقدرت الشركة الكورية الجنوبية، أكبر مُصنِّع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم، أن أرباحها تراجعت إلى 4.3 تريليون وون (3.37 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، انخفاضا من 13.87 تريليون وون قبل عام.
 
ويمثل هذا أقل ربح فصلي لـ"سامسونغ"، رابع أكبر شركة في آسيا من حيث القيمة السوقية، منذ الربع الثالث من عام 2014، ولم يصل إلى 5.9 تريليون وون توقعتها "رفينيتيف سمارت إستيميت".
 
وفي بيان أولي قصير عن الأرباح، قبل الإعلان المفصل المتوقع في وقت لاحق من يناير، قالت "سامسونغ":
 
• "بالنسبة لنشاط رقائق الذاكرة، كان الانخفاض في الطلب في الربع الرابع أكبر من المتوقع (...) مدفوعا بالمخاوف من تدهور معنويات المستهلكين الناجم عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وضعف الآفاق الاقتصادية".
 
• "الإيرادات تراجعت على الأرجح 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 70 تريليون وون".
 
• "أسعار رقائق الذاكرة تراجعت أيضا أكثر من المتوقع بسبب زيادة المخزون لدى الموردين".
 
• "أرباحنا من الهواتف المحمولة انخفضت في الربع الرابع من 2022، مع تراجع مبيعات وإيرادات الهواتف الذكية بسبب ضعف الطلب الناتج عن مشكلات الاقتصاد الكلي الممتدة".
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