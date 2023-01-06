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النفط يواصل مكاسبه بفضل بيانات المخزونات الأميركية

6
JANUARY
2023
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ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة الجمعة لتواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي.
 
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت أكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر. وانخفضت 1.4 مليون مقابل توقعات لتراجعها 396 ألف برميل.
 
كما قالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 346 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 486 ألف برميل.
 
وفي حين انكمش نشاط الخدمات في الصين في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي وسط زيادة إصابات كوفيد-19، تباطأت وتيرة الانخفاضات بينما ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 17 شهرا.
 
واتخذت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، منعطفا مفاجئا في سياستها الصارمة (صفر كوفيد) في أوائل ديسمبر كانون الأول بعد احتجاجات نادرة هناك، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بالمرض في شتى أنحاء البلاد.
 
تحركات الأسعار
 
زادت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 79.48 دولار للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية الخميس، بحسب بيانات "رويترز".
 
وبحلول الساعة 0203 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 74.47 دولار للبرميل. وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.
 
وأسعار النفط في طريقها لإنهاء الأسبوع منخفضة بنحو 7 بالمئة عن الأسبوع السابق
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