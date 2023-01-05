لأول مرة منذ 18 فبراير إنحفاض سعر الغاز في أوروبا

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دلت معطيات بورصة لندن ICE، على أن سعر الغاز في أوروبا في بداية المداولات اليوم الأربعاء، انخفض إلى أقل من 750 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ 18 فبراير 2022 .

ووفقا للبورصة، بلغ إجمالي انخفاض السعر منذ بداية اليوم أكثر من 3٪.

انخفضت قيمة العقود الآجلة لشهر فبراير في مركز TTF في هولندا إلى 733 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 67 يورو لكل ميغاواط ساعة (وفقا لسعر الصرف الحالي لليورو / الدولار، ويتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).

انخفضت الأسعار إلى أقل من 800 دولار لكل ألف متر مكعب في 30 ديسمبر، لأول مرة منذ 10 أشهر.

هذا وتنحو أسعار العقود الآجلة للغاز نحو الانخفاض على خلفية اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي. حيث تم الخروج بهذا الإجراء من أجل ما وصف أنه لحماية الأسر المستهلكة والشركات الأوروبية من ارتفاع الأسعار.