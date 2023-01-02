تحركات أمنية في مصر للسيطرة على الدولار

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في محاولة للسيطرة على تبعات أزمة اقتصادية وموجة غلاء تجتاح الأسواق، تعهدت الحكومة المصرية بـ"ضبط السوق"، مؤكدة أن "أزمة الدولار الأمريكي في طريقها للحل".

وجاءت تصريحات الحكومة المصرية بموازاة تحركات أمنية لتوقيف تجار عملات في "السوق السوداء"، حيث تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، بوصفه واحدا من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر الماضي.

في هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط شخصين حاولا تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة الجوي، بالمخالفة لقانون النقد المصري، بالإضافة إلى تمكن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالمخالفة للقانون، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ووفق معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن أحد الأشخاص، المقيمين بمحافظة بالغربية، زاول نشاطاً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، مستخدماً حسابه على (فيسبوك)، في الترويج للنشاط.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، فضلاً عن اثنين آخرين يقيمان بمحافظة الدقهلية.