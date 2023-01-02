2022.. عام للنسيان لأثرياء العالم

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بلغت خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال العام الماضي 2022، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

ووصفت بلومبيرغ العام الماضي بأنه عام للنسيان لمعظم أثرياء العالم، بعد تسجيل رقم قياسي في معدل الخسائر في عام واحد قارب الـ 1.4 تريليون دولار.

وأرجعت الوكالة أسباب تلك الخسائر الفادحة إلى عوامل خارجة عن إرادة الأثرياء وعوامل أخرى كانت لهم يد بها، جاء من بين العوامل المسببة لتلك الخسائر تأثير تداول العملات المشفرة على الاقتصاد، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى أدت إلى فرض عقوبات شديدة على عمالقة الأعمال.

وأشارت إلى سياسات إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، الذي انخفضت ثروته 138 مليار دولار عما كان فى الأول من يناير الماضي.

كما دخل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" التاريخ، باعتباره الإنسان الوحيد في التاريخ، الذي يمحو 200 مليار دولار من صافي ثروته.

وبلغت ثروة إيلون ماسك ذروتها عند 340 مليار دولار في 4 نوفمبر عام 2021، وظل أغنى شخص في العالم حتى تجاوزه الشهر الماضي برنارد أرنو، الملياردير الفرنسي الذي يقف وراء شركة السلع الفاخرة "لوي فيتون"

انخفضت قيمة شركة "تسلا" بنحو 65 بالمئة في عام 2022 أو ما قدره 700 مليار دولار، بعدما تجاوزت تريليون دولار في أكتوبر 2021. أيضا باع ماسك الكثير من أسهمه في تسلا لتمويل صفقة الاستحواذ على "تويتر".

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بانخفاض ثروة جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار، وهي أكبر ثروة تسجل خسائر من بين تلك التي يتتبعها مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، في حين انخفض صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 8.4 مليار دولار.

وفقدت ثروات مارك زوكربيرغ، ولاري بيج، وسيرغي برين، وستيف بالمر، أكثر من 4 مليارات دولار، بينما خسر وارن بافيت وبيل غيتس 3.4 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي.

وتقول الوكالة إن الخسائر اليومية الكبيرة للمليارديرات تعكس عمليات البيع الواسعة في سوق الأسهم الأميركية، حيث يراهن المستثمرون على أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) التي جاءت أعلى من المتوقع ستؤدي إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بشكل أكثر قوة.