المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي

A + A -

أطلقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تحذيراً قوياً بشأن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2023.

"بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن 2023 سيكون عاماً صعباً باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي – الولايات المتحدة وأوروبا والصين – كلها تعاني من الضعف"، بحسب كريستالينا غورغيفا يوم الأحد.

وأضافت، "سيكون العام الجديد أصعب من العام الذي غادرناه". وأشارت إلى أن "الاقتصادات الرئيسية الثلاثة – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – كلها تتباطأ في وقت واحد".

وأوضحت، أن "عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، إذ يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام".

وأردفت: "نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، وزيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب".

ولفتت إلى أن "آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار".