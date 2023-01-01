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لاغارد: على «المركزي» الأوروبي منع نمو الأجور السريع من تأجيج التضخم

1
JANUARY
2023
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قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي لصحيفة كرواتية إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً، وإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو (تموز) في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو 2 في المائة.
ونقلت صحيفة «يوتارني لست» الكرواتية عن لاغارد قولها أمس السبت: «نعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. يجب ألا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي».
ولم تلمح لاغارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة لكنها قالت إن البنك يجب أن «يتخذ الإجراءات الضرورية» لخفض التضخم إلى 2 في المائة من معدله الحالي الذي يقترب من 10 في المائة.
وأضافت لاغارد أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيراً وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية. مشيرة إلى أن تكاليف الاقتراض سوف تزيد مجدداً، وأوضحت أن هذا مطلوب للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلك.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لصحيفة «يوتارني ليست»: «في هذه اللحظة، يجب أن تكون أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي مرتفعة للحد من التضخم، وخفضه إلى المستهدف، عند 2 في المائة. وهذه عملية ضرورية حتى لا تسوء الأمور إذا ما سمحنا للتضخم بأن يترسخ في الاقتصاد».

الشرق الأوسط
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