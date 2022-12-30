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3 دول تستحوذ على معظم احتياطي الغاز العربي.. ما حجم الوقود الأزرق تحت أرض ومياه العرب؟

30
DECEMBER
2022
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كشف تقرير لصندوق النقد العربي عن احتياطي الغاز الذي تملكه الدول العربية، حيث أشار إلى أن نسبة احتياطي الغاز الطبيعي العربي إلى الاحتياطي العالمي تبلغ 26.9%.

ووفقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد العربي تحت عنوان "التقرير العربي الاقتصادي الموحد"، فإن الدول العربية تعتمد الدول العربية اعتمادا كاملا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة.

ولفت التقرير إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم انخفضت في نهاية عام 2021 بنسبة 9.0 في المائة لتصل إلى 4.205 تريليون متر مكعب.

فيما يتعلق باحتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2021، فقـد استقرت عند نفس المستوى المحقق في نهاية عام 2020، وهو 2.55 تريليون متر مكعـب.

وتتركز احتياطيات الغاز في ثلاث دول عربية هي قطر التي استأثرت بحصة 43.1 في المائة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، تليهـا السعوديـة بنسبة 15.3 في المائة، فالإمارات بنسبة 14 في المائة، وقد ساهمت الدول العربية مجتمعة بحصة 26.9 في المائة من الاحتياطيات العالمية، كما يوضح الجدول الذي يتضمن بيانات عام 2021.

روسيا اليوم
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