ماسك: «تسلا» ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض

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بعد تراجع أسهم شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عامين، أرسل الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بريداً إلكترونياً إلى موظفيه يخبرهم فيه بـ«ألا ينزعجوا من جنون سوق الأسهم»، مؤكداً أن «تسلا ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض على المدى الطويل».



وانخفضت أسهم شركة تسلا إلى أدنى مستوى خلال 28 شهراً، مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم شركة السيارات الكهربائية الفاخرة، بعدما استحوذ ماسك على شركة «تويتر» للتواصل الاجتماعي في أبريل (نيسان) الماضي، وانصب تذكيره الأكبر عليها.



وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد أرسل ماسك بريداً إلكترونياً لموظفي «تسلا» قال فيه: «يرجى بذل كل جهد ممكن في الأيام القليلة المقبلة والمساعدة في إنجاز كل ما يمكن إنجازه للشركة. سيحدث هذا فرقاً حقيقياً!».



وأضاف: «بالمناسبة، لا تنزعجوا كثيراً من جنون سوق الأسهم. حين نظهر استمرار أدائنا الممتاز، فإن السوق ستدرك ذلك».



وتابع ماسك قائلاً: «على المدى الطويل، أعتقد بشدة أن (تسلا) ستكون الشركة الأكثر قيمة على وجه الأرض!».



وكان سهم تسلا قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغ 407.36 دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وفقد السهم أكثر من 70 في المائة من قيمته منذ ذلك الحين.

وجرى تداول سهم تسلا في نطاق 121.02 دولار و402.67 دولار في الأسابيع الـ52 الماضية. وجرى تداول السهم في جلسة تداول ما قبل السوق، يوم الثلاثاء، عند 115.65 دولار، بانخفاض بمقدار 7.31 دولار، أو ما يعادل 5.94 في المائة.