ألمانيا تتوقع انخفاض أسعار الغاز للمستهلكين بنهاية 2023

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توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، انخفاض أسعار الغاز للمستهلكين في نهاية عام 2023. وقال هابيك، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «سيتعين علينا تحمل أسعار أعلى طوال العام»، معرباً عن أمله في أن تكون الأسعار أفضل بحلول نهاية عام 2023 -إن لم تكن بمستوى عام 2021.

وأسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تتجه نحو أطول جولة تراجع يومي في العام الجاري، حيث تسبب الطقس المعتدل والرياح العاتية في تخفيف الضغط أكثر على أنظمة الطاقة في المنطقة، حسب وكالة «بلومبرغ». ومع ذلك لم يكن لهذا حتى الآن أي تأثير مباشر على فواتير الغاز للمستهلكين، حيث يقوم الكثير من الموردين بتأمين الواردات بعقود طويلة الأجل.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة الرئيسية خلال الأشهر الأقرب للوقت الراهن بواقع 4.‏4 في المائة لليوم الثامن على التوالي. وأفادت شركة «ماكسار تكنولوجيز» المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء ومراقبة الأرض، بأنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في أغلب أوروبا فوق المتوسط لأسبوعين آخرين.

وتراجعت الأسعار بشدة الشهر الجاري بفضل الإمدادات الوفيرة من الغاز الطبيعي المسال. وسمح الدفء القادم في غير أوانه والتراجع النموذجي في الطلب خلال موسم العطلات لبعض الدول بتخزين الغاز الفائض والإضافة إلى المخزون الممتلئ عن المعدل الطبيعي.

وذكر هابيك أنه من المحتمل في العام المقبل توسيع البنية التحتية للمحطات العائمة إلى الحد الذي يضمن وصول واردات غاز مسال إلى ألمانيا تكفي لتحل محل واردات الغاز الروسي المتوقفة الآن، مضيفاً أن الأسعار ستنظم نفسها مرة أخرى، مشيراً إلى أن تدابير كبح أسعار الغاز ستساعد في تخفيف الأزمة حتى عودة الأمور إلى طبيعتها.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تتدخل حالياً في أسعار الغاز عبر وضع سقف للسعر يبلغ 12 سنتاً للكيلوواط/ساعة عند مستوى استهلاك معين.