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"ستاربكس" المزيف.. أزمة تلف العلامات التجارية في العراق

28
DECEMBER
2022
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على خلفية ما تردد عن انتحال علامة "ستاربكس" من قبل مقاه بالعاصمة العراقية بغداد، دخل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على الخط موعزا الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية بمتابعة ما ورد من تقارير ومعلومات تفيد بفتح محال تجارية ببغداد، تحمل أسماء وشعارات ماركات تجارية عالمية دون تراخيص قانونية.

وقال بيان صادر عن اللواء، يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة:

•في ضوء التوجيهات تحركت الأجهزة المختصة، وتثبتت من حالة وجود عدد من المحال التجارية والنشاطات الاقتصادية تعمل تحت علامات تجارية مزيفة، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها.
•تهيب الجهات الحكومية المعنية بتطبيق حقوق الملكية التجارية والفكرية وحقوق العلامات التجارية، جميع المستثمرين المحليين بضرورة استحصال الموافقات الأصولية، من أصحاب العلامات والماركات العالمية، وتشدد على أن التعدي على هذه الحقوق يعد خرقاً للقانون، وجريمة تسيء إلى بيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية، كما أنها تسيء إلى سمعة العراق وقدرته على جذب كبريات الشركات والمؤسسات ذات العلامات والماركات المسجلة عالميا.

وأفاد تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق بأن مقهى "ستاربكس" في بغداد، لا يحظى بالترخيص، حيث أن القهوة حقيقية، لكن الشعار "مزيف".

وبينت أن ما يجري عرضه للبيع داخل 3 مقاه في بغداد يتم استيراده من مقاهي "ستاربكس" من الدول المجاورة، ومشغلة بشكل غير قانوني، ما دفع الشركة لرفع دعاوى قضائية في محاولة لكبح الخروقات في علامتها التجارية.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي العراقية بالنقاش حول هذه الظاهرة، حيث نوه كثيرون إلى الأمر لا يقتصر على مقاهي ستاربكس فقط، وأن ثمة علامات تجارية معروفة أخرى تتعرض للانتحال في العديد من المحافظات العراقية، معتبرين الأمر بمثابة غش للمستهلك العراقي الذي يقع ضحية الاستغلال من قبل منتحلي صفة ماركات عالمية .

 

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