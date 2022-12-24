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أميركا تستقبل عيد الميلاد "الأكثر برودة" منذ عقود!

24
DECEMBER
2022
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يتوقع أن تتسبب عاصفة ثلجية اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأدت إلى تعطيل الحياة اليومية وإرباك حركة السفر لقضاء العطلات بالنسبة للملايين، في جعل ليلة عيد ميلاد الأكثر برودة على الإطلاق في عدة مدن من بنسلفانيا إلى فلوريدا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بطرسبرغ، أكبر مدينة في غرب ولاية بنسلفانيا، لتتغلب على مستويات سابقة سجلتها في عشية عيد الميلاد من قبل عند عشر درجات تحت الصفر وكان ذلك في عام 1983.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل عاصمتا ولايتي فلوريدا وجورجيا، تالاهاسي وأتلانتا، أقل درجات حرارة في عشية عيد الميلاد خلال النهار، في حين تنتظر واشنطن الطقس الأكثر برودة الذي تشهده في هذا اليوم منذ عام 1906.

وتزامنت الموجة القطبية مع عاصفة من الثلوج الكثيفة والرياح العاتية هبت من منطقة البحيرات العظمى الجمعة في طريقها إلى وديان أعالي المسيسيبي وأوهايو مما تسبب في إرباك أنظمة الطاقة والطرق والحركة الجوية التجارية.
وتسبب الطقس شديد البرودة في وفاة خمسة أشخاص على الأقل أمس الجمعة.

وتسببت العواصف في عرقلة حرقة التنقل بين المدن في الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، تأخرت آلاف الرحلات الجوية أو ألغيت قبل عطلة عيد الميلاد بسبب عاصفة "لا تحدث إلا مرة كل جيل" في جزء كبير من الولايات المتحدة يشهد بردا جليديا وتساقطا كثيفا للثلوج.

وحذرت السلطات من أن الظروف "شديدة الخطورة للتنقل"، بينما يفترض أن يتدفق عدد كبير من الأميركيين على الطرق والمطارات في موسم الأعياد.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس: "من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد، وأدعو الجميع إلى الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي"، مؤكدا أن "الأمر جدي".

 

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