مع ترقب بيانات أميركية...الذهب يرتفع قبل العطلة

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم اليوم لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 1324 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب 0.3 بالمئة إلى 1798.01 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1807.00 دولار.

وقال المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش بيتر فيرتيج، إن أسعار الذهب تواصل التحرك في نطاق ضيق حول 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، كما أن "الرغبة محدودة إلى حد ما فيما يتعلق باتخاذ موقف صريح بشأن الجانب الصعودي أو الهبوطي (للأسعار) خلال فترة العطلات".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.74 دولار، وارتفع البلاتين 3.8 بالمئة إلى 1014.93 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1686.38 دولار.