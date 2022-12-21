living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نتائج شركة "نايك" تقود المؤشرات الأميركية للارتفاع بقوة

21
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الأربعاء، متجهة إلى تسجيل أفضل أداء هذا الشهر، مدعومة بنتائج شركة نايك، فيما ابتهج المستثمرون وسط تحسن معنويات المستهلكين وتوقعات تراجع التضخم.

وقفز سهم نايك للملابس الرياضية بنسبة 13.7 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح فاقت التوقعات للربع الثاني وسط قوة الطلب في موسم العطلات من المتسوقين في أميركا الشمالية.

فيما ارتفعت أسهم شركة كرنيفال للرحلات البحرية بنسبة 5.4 بالمئة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقعة.

ودفعت المكاسب بأسهم الشركتين إلى قمة مؤشر ستاندرد اند بورز 500
تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 547.91 نقطة أو بنسبة 1.67 بالمئة إلى 33397.65 نقطة بحلول الساعة 19:36 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 58.2 نقطة أو 1.49 بالمئة إلى 3878.6نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 178.45 نقطة أو بنسبة 1.68 بالمئة إلى 10725.61نقطة.

وتعافت ثقة المستهلكين الأميركية في شهر ديسمب، مع تراجع التضخم واحتفاظ سوق العمل بقوته، بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة 12 شهرا إلى 6.7 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout